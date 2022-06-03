قال الفلكي عادل السعدون إن مربعانية الصيف ستدخل في السابع من يونيو الجاري وتمتد 39 يوما إلى 15 يوليو المقبل وتسمى أيضا فترة (البارح الكبير) أو (بارح الثريا).



وأضاف السعدون في تصريح لـ «كونا» اليوم الجمعة أن فترة المربعانية تقع ضمن مواسم الثريا والتويبع والجوزاء الأولى وفيها ثلاث نجوم أو أنواء هي (الثريا) و(الدبران أو التويبع) و(الهقعة)، وكل نوء يستمر 13 يوما.



وذكر أن الثريا ستشرق بعد غيابها 40 يوما بما يسمى فترة (كنة الثريا) في فجر السابع من يونيو الجاري لكن لا تشاهد في الكويت لأنها قريبة من الشمس حتى 13 الجاري حيث يمكن مشاهدتها، مبينا أنه في هذه الفترة يحدث ثبات الشمس في السماء عدة أيام تقريبا بما يسمى الانقلاب الصيفي، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان في 21 الجاري.



ولفت إلى أنه بعد الانقلاب الصيفي يبدأ الحر بالزيادة بما يسمى حر الانصراف في 25 الجاري وتأتي خلالها رياح تسمى (السموم) وهي جافة وحارة وموعدها حوالي الخامس من يوليو المقبل، وتغلب على هذه الفترة الرياح الشمالية الغربية السريعة وتصل سرعة الرياح فيها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة أحيانا وتكون محملة بالغبار وهي رياح حارة جافة.



وتابع أن هذه الرياح تقدم من الأراضي الشمالية الغربية الصحراوية الجافة التي تسمى الصحراء العربية والواقعة بين العراق وسورية وشمال السعودية، وقد تتخللها أيام سكون وأحيانا تهب الرياح الجنوبية الشرقية المحملة بالرطوبة نظرا إلى عبورها على المسطح المائي من الخليج العربي.



وأشار إلى أن هبوب الرياح الشمالية الغربية على الكويت عائد إلى سيطرة المنخفض الهندي الموسمي على القارة الهندية وشرق آسيا الذي ينشط في هذا الفترة وتسقط أمطار المونسون على الهند وشرق آسيا.