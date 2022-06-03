عبدالكريم العبدالله

ممثلا للكويت حصل د.فوزي القطامي على عضوية جمعية «ادوارد انجل لتقويم الأسنان» Edward H. Angle East Society of orthodontists، والتي تعتبر أقدم جمعية تقويم أسنان بالعالم وتضم نخبة عالمية من اخصائيي التقويم في أميركا الشمالية.

وتمت العضوية عن طريق الدعوة الشخصية التي قدمت للقطامي عام 2016، وتم تقديم حالات تقويم أسنان عولجت بأعلى المعايير العالمية على مدى 3 سنوات مع ورقة بحث علمي توجت بحصول د.فوزي القطامي على العضوية الكاملة كأول استشاري تقويم كويتي يحصل على شرف هذه العضوية والتي ستضيف إلى سجل الكويت.

وبهذه المناسبة، استقبل وزير الصحة د.خالد السعيد الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.مشعل الكندري ود.فوزي القطامي للتهنئة، حيث إن جميع هذه الحالات تم علاجها في وزارة الصحة بمركز الأميري لطب الأسنان.