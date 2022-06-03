انضم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى الأسرة الملكية في أول ظهور علني لهما في بريطانيا منذ عامين للمشاركة في قداس الشكر في كاتدرائية لندن بمناسبة احتفال الملكة إليزابيث الثانية بيوبيلها البلاتيني على العرش البريطاني.

غير أن فرص اجتماع كل أفراد العائلة تلاشت بعد أن أجبرت جدته الملكة على التغيب إثر معاناتها من «بعض الضيق» أمس الأول خلال انطلاق احتفالات تستمر أربعة أيام لمناسبة مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش.

وستتابع الملكة البالغة 96 عاما المراسم عبر الشاشة الصغيرة بسبب معاناتها من صعوبة في المشي والوقوف ما أرغمها على إلغاء مشاركتها في عدد من الفعاليات منذ العام الماضي.

وأطلت الخميس مرتين من شرفة قصر باكينغهام بوسط لندن، عقب العرض العسكري تروبينغ ذي كولور.

ومساء كانت في قصر ويندسور لمراسم إضاءة مصابيح في كافة أنحاء البلاد وفي دول الكومنولث البالغ عددها 54 والتي تترأسها أيضا.

وتغيبها الذي قال القصر إنها تلقته «بتردد كبير»، يلقي ظلالا من الشك على حضورها سباق ديربي للخيول السبت.

لم تتغيب الملكة عن السباق المميز سوى ثلاث مرات منذ تتويجها، آخرها في 2020 عندما منع الحضور بسبب كوفيد.

وأمام كاتدرائية سانت بول في لندن، قالت ستيفاني ستيت (35 عاما) وهي من محبي الأسرة الملكية إنها تشعر بخيبة أمل «بعض الشيء» لغياب الملكة.

غير أن مدير الفعاليات الذي انضم إلى عشرات آلاف المحتفلين الخميس في جادة المول قال لوكالة فرانس برس إن قرار عدم الحضور «يمكن تفهمه لأنها تبلغ 96 عاما».

كما تغيب النجل الثاني للملكة، الأمير أندرو، الذي جرد من مهامه الرسمية على خلفية علاقات له بشخصين مدانين بإساءات جنسية عن مراسم القداس إثر إصابته بكوفيد، وكان تغيب عن مراسم الخميس.

وللمرة الثانية خلال الأسابيع الماضية قام ولي العهد الأمير تشالز البالغ 73 عاما، بتمثيلها مجددا بوصفه أكبر أفراد العائلة الملكية سنا، غداة مشاركته نيابة عنها في استعراض «تروبينغ ذي كولور» التقليدي عندما أدى التحية للجنود ممتطيا الحصان.

ودعي أكثر من 400 شخص إلى مراسم القداس، من بينهم موظفون في قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية لتقديم الشكر لهم على جهودهم خلال وباء كوفيد.

واختيرت قراءات من الإنجيل وتراتيل لتعكس ما قال القصر إنها «حياة متفانية في الخدمة» للملكة.

وقرع بعد المراسم أكبر جرس كنيسة في البلاد والبالغة زنته 16.5 طنا.

وكانت قت الملكة تلقت التهاني باعتلائها العرش لفترة قياسية، من قادة العالم ومن بينهم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ليلا، أكدت الحكومة البريطانية خططا لمرحلة ما بعد بريكست تتمثل بالعودة إلى رمز التاج على الأكواب سعة باينت، في خطوة قالت إنها «تحية لائقة» بالملكة.

كما أطلقت استطلاعا بشأن السماح ببيع السلع بوحدات القياس الإمبريالي (النظام الإمبراطوري البريطاني) بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعطى الأولوية للقياس المتري.

وكان ينظر إلى هاري، الكابتن السابق في الجيش البريطاني، وزوجته ميغان، الممثلة في التلفزيون الأميركي، في مرحلة سابقة على أنه الوجه العصري للملكية بعد زواجهما في 2018.

لكن بعد أقل من عامين تخليا عن الألقاب الملكية وانتقلا إلى الولايات المتحدة ووجها عددا من الانتقادات المسيئة.

أسس هاري (37 عاما) وميغان (40 عاما) جمعية خيرية في كاليفورنيا لكنهما أغضبا محبي القصر بعد انسحابهما وكشفهما التالي عن تفاصيل متعلقة بالحياة الملكية في مقابلة تلفزيونية مدوية.

وأظهر استطلاع حديث لمعهد يوغوف أن شعبيتهما لدى البريطانيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. فقد أبدى قرابة ثلثي المستطلعين (63%) رأيا سلبيا بهما.

ولدى وصول هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس كما يطلق عليهما رسميا، علت هتافات من حشود تجمعت أمام كاتدرائية سانت بول، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

وارتدى هاري (37 عاما) الكابتن السابق في الجيش البريطاني سترة عليها ميداليات عسكرية فيما ارتدت ميغان (40 عاما) فستانا أبيض اللون وقبعة متناسبة.

وعلى وقع قرع الأجراس دخلا الكاتدرائية وجلسا بين الحضور ومن بينهم آخر خمس رؤساء حكومات في بريطانيا.

وقد حضرا العرض الخميس بعيدا عن الأنظار من مبنى آخر بعد استبعادهما من المشاركة من شرفة القصر لأنهما ما عادا يتوليان أي مهام رسمية في الأسرة الملكية.

وكان الأمير لويس (4 أعوام)، الابن الثالث للأمير وليام نجم إطلالة العائلة المالكة من الشرفة خلال احتفالات الخميس. وارتدى لويس زي البحارة ووقف بين الملكة ووالدته كيت، إلى جانبه شقيقته شارلوت (7 سنوات) وشقيقه جورج (8 سنوات) وكان تارة يضع مرفقيه على الدرابزين بما يوحي أنه يشعر بالملل، وحينا يسد أذنيه وفمه مفتوح منتزعا ابتسامة من إليزابيث. وانحنت والدته أكثر من مرة لتهمس بضع كلمات في أذنه.