ناهد إمام

أعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال (FPSO) بعبور الوحدة الأحدث في العالم ENERGEAN POWER ضمن قافلة الجنوب وذلك من خلال قطرها وتوجيهها بأربع قاطرات تابعة للهيئة وإرشادها بواسطة فريق يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وقباطنة القاطرات خلال رحلتها البحرية الأولى بعد تدشينها بسنغافورة متجهة إلى البحر المتوسط.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس في بيان أن عملية عبور الوحدة ENERGEAN POWER التابعة لشركة «إنرجين العالمية» تعد من تجارب العبور غير التقليدية والوحدة الأكبر التي تعبر القناة مقطورة بغاطس يتجاوز ١٨.٥ مترا مما استلزم عبورها اتخاذ ترتيبات وتدابير ملاحية معقدة على مدار عدة أيام نظرا لطبيعة الوحدة العائمة التي يبلغ طولها ٢٢٧ مترا، وعرضها ٥٩ مترا، بحمولة كلية ٩٢٦٨٠ طنا وارتفاعها من سطح الماء ٦٩.٥ مترا والتي تعتمد على القطر فقط لتوجيهها وتحريكها مما يتطلب مراعاة الدقة في التوجيه بالقاطرات ودراسة حركة واتجاه التيارات الهوائية والمائية للحفاظ على تمركزها في منتصف القناة خلال رحلتها.

واشار إلى أن ترتيبات وإجراءات رحلة عبور القناة بدأت بطلب التوكيل الملاحي GULF EGYPT عبور الوحدة ENERGEAN POWER لقناة السويس.

ومن ثم وجه أسامة ربيع بدراسة الطلب من قبل خبراء الملاحة بمركز مراقبة الملاحة بالهيئة والتنسيق مع فريق العمل الذي ضم ٩ مرشدين من كبار مرشدي الهيئة، و٩ قباطنة قاطرات خلال عدة اجتماعات بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة، تلاها معاينة على أرض الواقع فور وصول الوحدة العائمة غاطس السويس وذلك بالتوازي مع الإجراءات اللوجيستية الخاصة بتزويد القاطرتين المصاحبتين للوحدة التابعتين لشركة BOSKALIS بالوقود.

وقال إن رحلة العبور داخل القناة استمرت قرابة ٢٦ ساعة وبدأت بوصول وحدة ENERGEAN POWER إلى غاطس السويس حيث صعد كبير مرشدين وقبطان قاطرة إنقاذ تابعين للهيئة على قاطرة القيادة BOKA SHERBA وهي القاطرة المصاحبة للخزان، كما صعد ٢ مرشدين آخرين مشهود لهم بالكفاءة على الخزان، تلا ذلك تأمين الخزان برباطة من الثلث الأمامي بالقاطرتين «سويس ١» و«سويس ٢» ثم رباطة من الخلف لأعمال الدفة والتوجيه بالقاطرتين التابعتين للهيئة «مساعد ١» و«مساعد ٥».

واستلزم الإعداد للعبور عمل مجموعة من المناورات البحرية لاختبار السرعة المناسبة وتحديد مدى تأثير الأمواج وسرعة الرياح، لتبدأ الوحدة العائمة في العبور في تمام الساعة الخامسة فجر الخميس من غاطس السويس بمصاحبة مرشد الغاطس، ليقوم بعملية الإرشاد بعد ذلك مجموعة عمل مكونة بثلاثة مرشدين وأربع قباطنة قاطرات حتى الوصول لقطاع الإسماعيلية في الساعة الحادية عشرة مساء حيث تم تبديل المرشدين وقباطنة القاطرات بقطاع الإسماعيلية بثلاثة مرشدين وأربع قباطنة قاطرات آخرين لتناوب عملية عبور الوحدة وحتى خروجها من غاطس بورسعيد بمصاحبة ٢ من مرشدي غاطس بورسعيد يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

و أضاف أسامة ربيع رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة لعملائها بتوفير العبور الآمن لمختلف أنواع وأجيال السفن والوحدات البحرية سواء استلزم عبورها اتخاذ إجراءات تقليدية أوغير معتادة بالتوازي مع تحقيق أقصى وفرا ممكنا لاقتصاديات الرحلة مقارنة بالطرق البديلة لتظل قناة السويس الخيار الأمثل والأسرع والأكثر أمانا.