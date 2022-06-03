القاهرة - ناهد إمام

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن حضور رجال الأعمال الأفارقة ورواد الأعمال أثرى جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وأبرمت اتفاقات بين الشركات المصرية والأفريقية، شملت مجالات الأسمدة والدواء والكهرباء.

وذكر بيان لوزارة الهجرة، أن النسخة الحالية من المؤتمر شهدت مشاركة مميزة لرجال ورواد أعمال أفارقة في مجالات الصناعة والتجارة من القارة السمراء من دول نيجيريا وبنين واثيوبيا ورواندا وتونس وموريشيوس وساحل العاج وكينيا ومالي وزامبيا.

وتابع البيان أن رواد الأعمال الأفارقة شاركوا في جلسات حوارية بحضور وزراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ورجال أعمال وصناعة مصريين، وبحثوا التعاون بين مصر وأفريقيا، خلال «جلسة رواد الأعمال الأفارقة والمصريين»، وجلسة «رجال الأعمال والصناعة في أفريقيا» وكذلك جلسة «الصناعة قاطرة التنمية في أفريقيا».

وأضاف البيان أنه قد نتج عن هذه الجلسات عدد من الاتفاقات المهمة، حيث تم الاتفاق بين أحد رجال الأعمال من تنزانيا مع كل من د.شريف الجبلي على تصدير الأسمدة لتنزانيا وسيقوم د.الجبلي بزيارة تنزانيا يوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا الاتفاق مع م.أحمد السويدي على بدء مشروع جديد في زنزبار خلال زيارة يوم الأربعاء المقبل، بجانب بدء التعاون بين مؤسسة العربي والمصري صاحب شركة vava في نيجيريا مايكل تواضروس.

كما نتج عن تلك الجلسات التباحث بين شركة فاركو للصناعات الدوائية وشركة DMG MORI لتوريد ماكينات لمصانع الشركة، فضلا عن دعوة مفوض الاتحاد الافريقي للتجارة لوزيرة الهجرة لإلقاء كلمة أمام المفوضية في أديس أبابا لعرض التجربة الناجحة لوزارة الهجرة في جذب المصريين في عملية التنمية الاقتصادية والصناعية وما تقوم به مؤتمرات مصر تستطيع في هذا المجال.

وكان المشاركون من القارة الافريقية بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» قد قاموا بتكريم وزيرة الهجرة بمنحها درعا في ختام المؤتمر تقديرا وامتنانا لما لاقوه من ترحيب وإفادة خلال الجلسات.

وقد نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» (يومي 31 مايو و1 يونيو الجاري) برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي والوزراء المعنيين.