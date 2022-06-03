قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن دخول المساعدات إلى سورية عبر الحدود سيستمر حتى لو أوقفت روسيا آلية تمديد عبورها باستخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن حيث يحين موعد التصويت على تجديدها خلال أيام.

وفي لقاء خاص مع تلفزيون سوريا، أكدت السفيرة الأميركية عزمها العمل على تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود، والضغط على روسيا كما حصل العام الماضي، للحيلولة دون إغلاق معبر «باب الهوى»، المنفذ الوحيد لدخول المساعدات.

أما بخصوص الحلول البديلة لآلية المساعدات، أوضحت غرينفيلد أنها تركز حاليا على تمديد آلية المساعدات والخطة (أ) في حين تعمل المنظمات الأممية على الطرق والخطط البديلة، لتكون هناك خطة (ب).

وتابعت المندوبة الأميركية، أن الأمم المتحدة تراقب آلية المساعدات العابرة للحدود، وهي تنسق بين الدول والحكومات وتتأكد من إيصال المساعدات إلى المستفيدين منها في مناطق المعارضة وحكومة دمشق أيضا.

وأكدت أنهم ينسقون مع تركيا، معتبرة أنها شريك أساسي مشيرة إلى لقائها مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاوويش أوغلو في نيويورك، حيث تباحثا بموضوع الأمن والغذاء للاجئين، مؤكدة تخصيصهم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 800 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أكدت غرينفيلد التزام بلادها بتقديم المساعدات في حال أغلق «باب الهوى»، قائلة «ستستمر الولايات المتحدة بتقديم المساعدات، وستبقى الملايين الثمانية متوفرة، لن نقطعها، ففي حال لم تتمدد الآلية، لا يعني إغلاق الحدود، وستستمر المساعدات بالدخول، ولكنها لن تحصل على الرقابة الدقيقة التي تحصل من خلال الآلية الأممية».

واختتمت المندوبة الأميركية زيارتها إلى ولاية هاتاي، بجولة على الحدود التركية السورية، وزارت خلالها مركزا لتوزيع المساعدات الإنسانية والتقت بعدد من المنظمات المسؤولة عن توزيع المساعدات إلى مناطق شمالي سورية.