بيروت - منصور شعبان

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إن لبنان اليوم ينتقل: «من كارثة إلى كارثة، ومن أزمة إلى أزمة، وموقعنا الأخلاقي والديني والوطني والإنساني يحتم علينا أن نكون وطنيين في حق، وأن نوظف إمكاناتنا لحماية هذا البلد».

ولفت، في خطبة الجمعة من مسجد الإمام الحسين ببرج البراجنة إلى أن: «سوق الطاقة والغذاء يعاني من ضغط لوبي عالمي قوي، وقصة نقص بالمعروض النفطي والغذائي كذبة هذا اللوبي الذي مازال يستغل حاجة العالم والبشرية، وفقا للعبة العرض والطلب، وتكبير الأزمات وتجفيف الأسواق بهدف جني الأرباح، أما قصة بشر وناس وضمير لا قيمة لها في مطابخ طغاة السياسة والتجارة العالمية، وما أزمة ڤيروس كورونا عنا ببعيدة».

وأضاف قبلان: «ولأننا نعيش ضمن إطار عالم تتناهشه الحروب الناعمة والساخنة بكل أشكالها، ما يفترض بالقرار السياسي تأمين خطط استباقية ضرورية، إلا أنه للأسف هذا البلد ليس أكثر من دكان مصالح وتنفيعات، حولت خدمات الدولة وبرامجها إلى سوق ارتزاق وقطاع صفقات، وهنا تكمن الأزمة الكارثية»، مشيرا إلى أن «بلدنا اليوم منهار، وحكومة تصريف الأعمال لا محل لها من الإعراب، والدولار الأسود يبتلع الجميع، وللأسف الأسواق كارتيلات، والناس - مسيحي ومسلم - مازالت تعطي الفرصة تلو الفرصة، لأنها تريد هذا البلد وطنا لها، ورغم هول المصيبة مازالت تصر على إنقاذ بلدها ومشروع دولتها».

واعتبر المفتي قبلان أن «الكرة اليوم في ملعب النواب والقوى السياسية، والاستشارات النيابية على الأبواب. ولذلك، فإن المطلوب التعامل مع كارثة لبنان على أنها كارثة وطنية غير مسبوقة حتى يتم الاتفاق على حكومة تسوية وطنية إنقاذية».

وقال: «ولأن التاريخ السياسي مر لهذا البلد، المليء بالكوارث، لابد من تشكيل حكومة سياسية بالمعنى الأعم، وليس بالضرورة حكومة تكنوقراط، لأن الرمادية في هذا المجال ستكون بمنزلة أزمة جديدة للبنان».

وتوجه المفتي قبلان للقوى السياسية بالنصيحة: «الاشتباك والقطيعة السياسية في الواقع اللبناني أمر خطير للغاية، لأن البلد قريب من الثقب الأسود، والمسافة الزمنية للكارثة الكبرى مخيفة للغاية، والحل لا يمكن إلا أن يكون بتسوية سياسية سريعة لإنقاذ البلد من أسوأ ارتطام فالأوكسجين ينفد، وجسم الدولة يتحلل، والشعب مأزوم، والرغيف أسود والبؤس قد يكون بركانا نائما».