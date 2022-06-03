بيروت ـ عمر حبنجر

بانتظار تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، تتجه الأنظار على جلسة الثلاثاء لاختيار رؤساء وأعضاء اللجان النيابية التي تشكل الممر الحتمي لمشاريع واقتراحات القوانين الى الاقرار في الهيئة العامة وكذلك عودة ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، وقرب توجه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى المنطقة، مع انتهاء مهلة الشهر لاستئناف المفاوضات، حيث استبق المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مبكرا وصوله، بإعلانه تعويم الخط البحري 29، مرفقا بإسقاط حق اسرائيل باستخراج النفط والغاز من شمالي هذا الخط.

وقبل الاستشارات النيابية المنتظرة، هناك مشاورات ما خلف الكواليس، بوشر بها محليا وخارجيا، والتي تظهر نتائجها بالاستشارات الملزمة، علما ان الخيارات محددة حتى الآن، إما نجيب ميقاتي، وإما الآخرون، وحتى بالنسبة لميقاتي هناك خياران، بتكليفه مجددا، او تعويم حكومته المصرفة للأعمال؟

الثنائي الشيعي واللقاء الديموقراطي وأطراف أخرى يحبذون اعادة تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة المقبلة، على نسق الحكومة الحالية او بالتركيبة نفسها، وان هذا الخيار يحظى بالدعم الفرنسي والخليجي أيضا، لاعتبارات عدة، أبرزها ان ميقاتي لا اعتراض عليه في البيئة السنية، وهو مقبول على المستوى الوطني، ولأن بين يديه أكثر من ملف هام يتعين انجازه، وأبرز هذه الملفات، توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، الذي تم التوقيع على عناوينه العريضة. وهذا يتطلب أربعة شروط هي: اقرار الموازنة العامة، واقرار مشروع الكابيتال كونترول، وهيكلة المصارف، وأخيرا إجراء الإصلاحات المطلوبة في مختلف القطاعات، وفي طليعتها الكهرباء.

وفي اعتقاد المصادر المتابعة، ان مثل هذه المهمات تتطلب ان يكون على رأس الحكومة، شخصية متمرسة وقابلة للتكيف مع المستجدات الداخلية والاقليمية، ومن هنا، تركيز الضؤ على ميقاتي، تكليفا وتأليفا، اذا حتم ضيق الوقت الدستوري التعويم.

وضمن وجوبيات الإبقاء على ميقاتي، الواقع السني الفاقد للمرجعية السياسية المهيأة لحمل الراية، فقبل اليوم، كان هناك اطار «رؤساء الحكومات السابقين» الذي انفرط عقده، بعد ابتعاد سعد الحريري، وانكفاء تمام سلام، ومحاربة فؤاد السنيورة، وبقي مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، على تمسكه بالمسافة الواحدة من جميع الأطراف، حاصرا اهتمامه بالمسائل الوطنية العامة.

بالمقابل، ثمة ما يعرقل عودة الميقاتية، استنادا للحسابات الشخصية الى رئيس التيار الحر جبران باسيل، القائم عمليا الان مقام رئاسة الجمهورية، الذي يأخذ على ميقاتي رفضه العديد من رغباته التوظيفية والصفقائية، كما ذكرت اوساط التيار، وبحسب المصادر فإن باسيل طرح مؤخرا اسم احد خبراء صندوق النقد الدولي (الدكتور صالح منير النصولي) الذي وصل الى بيروت وقام بجولة على المرجعيات السياسية والدينية، لاستمزاج رأيها بأن يتولى تشكيل الحكومة، لكنه لم يلق الاستجابة المأمولة من جانب حزب الله وحلفائه، فقفل عائدا الى واشنطن.

المصادر المتابعة تقول ان باسيل يعلن امام مناصريه انه يؤيد تشكيل حكومة جديدة، للقيام بالمهمات المنوطة بها، خلافا لكل كلام مغاير ويلح على ان تكون حكومة سياسية، ليحجز مقعد وزارة الطاقة لنفسه، ملاقاة للعقود المرتقبة، من اجل تلزيم المعامل والشبكات، وكذلك لمواصلة الإمساك بملف تلزيم النفط والغاز، كما وان بوسع الحكومة الجديدة ان تتولى مهمات الرئاسة حال تعثر اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، في حين لن تكون حكومة تصريف الاعمال التي يرأسها ميقاتي مخولة بذلك، بحسب المادة 69 من الدستور، رغم حصول ثلاث سابقات في جمهورية ما قبل دستور الطائف وتحديدا في عهد حكومات: حسين العويني 1964 وعبدالله اليافي 1968، وسليم الحص 1978، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ماذا لو أعيد تكليف ميقاتي، بموجب الاستشارات الملزمة؟ هل يمشي باسيل في الركب، أم يرد على التكليف بعرقلة التأليف، ما لم يتجاوب الرئيس المكلف مع شروطه، باختيار حقيبة وزارة الطاقة، واجراء التعيينات الأساسية بعد ازاحة كبار الموظفين ممن يعتبرهم باسيل عقبات في طريق اهدافه البعيدة الى آخر سلسلة المطالب؟

المصادر عينها تستبعد ان يضع باسيل نفسه وتياره عقبة في طريق عودة ميقاتي الى السراي الكبير، والأرجح انه سيكرر في موضوع رئاسة الحكومة، ما سبق وفعل في موضوع رئاسة المجلس النيابي، خصوصا، عندما يتبين له ان حليفيه في النيابة، أمل وحزب الله، يريدان حكومة وحدة وطنية على صورة الحكومة الميقاتية او نسخة طبق الأصل عنها.

البطريرك الماروني بشارة الراعي أمل اختيار رئيس حكومة جديدة وفاعلة، واعتبر ان أي عرقلة لعملية التأليف ستكون نقطة سلبية وعارا على مجلس النواب الجديد. كما دعا مجلس النواب الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي. لافتا الى ان الشعب مل المواقف المترددة والضبابية حتى لا يكون التغيير مجرد شعار، ولا السيادة انشودة، بل مواقف شجاعة ووطنية تنقل الوطن من الأزمة الى الحل.

والرئيس المطلوب للجمهورية اللبنانية، في هذه المرحلة، يتعين بحسب المنقول عن اوساط ديبلوماسية عربية وغربية، ان يكون وسطيا وعلى مسافة واحدة من جميع الأطراف ويسعى للتوفيق بين اللبنانيين، ويعمل على حل النزاعات بعيدا عن الحسابات الشخصية التي جرت لبنان الى هذا الحضيض.