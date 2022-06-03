رحبت وزارة الخارجية اليوم الجمعة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين وفقا لبنود الاتفاق الأساسي.

وشددت الوزارة في بيان لها على دعم الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي الدائم للأزمة اليمنية بما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق آمال شعبه الشقيق ويرفع معاناته.

وثمنت جهود مبعوث الأمين العام إلى اليمن والتي تأتي في سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية وذلك بالوصول إلى تسوية سلمية شاملة.