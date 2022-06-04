نظمت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية رحلتها الحادية عشرة لمتبرعيها وداعميها للمشاركة في افتتاح مشاريعها النوعية التي دشنتها في جمهورية قرغيزيا صباح اليوم. حيث حرصت «الصفا الإنسانية» على إشراك المتبرعين في افتتاح مشاريعهم ومعاينتها على أرض الواقع، تعزيزا لشفافية العمل الخيري الكويتي، كما أن دور المتبرعين لا يقتصر على المساهمة والتبرع بل هو شريك الخير والنجاح. كما تم اليوم افتتاح عدد من المشاريع النوعية المتميزة وهو افتتاح مخبز في مدرسة يوسف ونوره الداخليه يخدم مايقارب ٢٢٠ طالبا وطالبة من الايتام بالاضافة الى افتتاح مسجدا هو الوحيد الموجود في هذه المنطقة ليخدم عددا كبيرا من القاطنين . كما سيتم غدا افتتاح القرى النموذجية المتكاملة للأرامل والأيتام والمساجد والمخابز ومشاغل الخياطة وشبكات المياه والمستوصفات والمراكز العلاجية إلى غير ذلك من المشاريع النوعية المتميزة في جمهورية قرغيزيا.