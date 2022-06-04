احتفل الإسباني رافايل نادال المصنف خامساً بميلاده السادس والثلاثين بأفضل طريقة من خلال بلوغه النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته والرابع عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعد انسحاب منافسه الألماني ألكسندر زفيريف الثالث نتيجة إصابة قوية تعرض لها في نهاية المجموعة الثانية.



وحسم نادال المجموعة الأولى بصعوبة بالغة 7-6 (10-8) ثم عانى كل من اللاعبين على إرساله في المجموعة الثانية التي وصلت الى شوطها الثاني عشر والتعادل 6-6، قبل أن يتعرض زفيريف لإصابة قوية في كاحله الأيمن ما اضطره لمغادرة الملعب على كرسي متحرك قبل أن يعود ابن الـ25 عاماً لاحقاً على عكازين لإعلان انسحابه.



وعلق الإسباني على اضطرار زفيريف، الفائز على منافسه ثلاث مرات من أصل تسع مواجهات سابقة بينهما، الى الانسحاب قائلاً "إنه أمر صعب وقاس جداً عليه. كان يلعب بطولة رائعة وهو زميل جيد جداً في الدورات".



وتابع "أعلم كم هو يقاتل من أجل الفوز ببطولة غراند سلام. حتى هذه اللحظة، كان غير محظوظ. أنا متأكد بأنه سيفوز، ليس بواحدة فقط، بل أكثر من واحدة بكثير. أتمنى له الأفضل".



وكان مرجحاً أن تكون المباراة ماراتونية لو لم يتعرض زفيريف لهذه الإصابة التي أنهت مشواره في نصف النهائي للمرة الثانية توالياً، لاسيما أن اللاعبين تنافسا على أرض الملعب بشراسة طيلة ثلاث ساعات و13 دقيقة حتى قبل وصول المجموعة الثانية الى نهايتها.



- "أكبر تحدٍ حين يلعب بهذه الطريقة" -وأقر نادال "كانت مباراة صعبة للغاية. لعبنا لأكثر من ثلاث ساعات ولم ننه حتى المجموعة الثانية. إنه (زفيريف) أكبر تحدٍ في الدورات حين يلعب بالطريقة التي لعب بها اليوم".



والآن وبعدما حرمت الإصابة زفيريف من محاولة الوصول الى النهائي الكبير الثاني في مسيرته بعد فلاشينغ ميدوز 2020، سيكون نادال أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي الأسطوري في رولان غاروس والفوز باللقب للمرة الرابعة عشرة من أصل 14 ظهوراً في النهائي و18 مشاركة بالمجمل منذ بداياته عام 2005 حين فاز بلقبه الكبير الأول.



بالنسبة لنادال "أن أكون في نهائي رولان غاروس، هو حلم من دون أدنى شك، لكن في الوقت ذاته (لم أشأ) أن تنتهي الأمور بهذه الطريقة (إصابة زفيريف)... لقد ذهبت لرؤية ساشا... أن أراه يبكي بهذه الطريقة، فكل ما يمكنني فعله هو أن أتمنى له الأفضل".



- ملك رولان غاروس من دون منازع -ورغم وصوله الى عامه السادس والثلاثين والإصابة المزمنة التي عانها منها في العامين الأخيرين في قدمه، أكد نادال الذي انفرد بداية العام بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21) بعد فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، أنه "ملك" رولان غاروس من دون منازع.



ولم يخسر الإسباني خلال مشاركاته الـ18 في البطولة الفرنسية سوى ثلاث مباريات، عام 2009 في الدور الرابع أمام السويدي روبن سودرلينغ و2015 و2021 في الدورين ربع ونصف النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي أقصاه الإسباني في النسخة الحالية من ربع النهائي، فيما انسحب ابن مايوركا عام 2016 قبل مباراته في الدور الثالث بسبب الإصابة.



ويلتقي نادال في النهائي الكرواتي مارين تشيليتش أو النروجي كاسبر رود الثامن.



واستهل نادال المواجهة بشكل سيء بعدما تنازل عن إرساله منذ الشوط الأول، إلا أنه عوض في الشوط الثامن الذي انتزعه على إرسال زفيريف، مدركاً التعادل 4-4 قبل أن يتقدم 5-4 ثم حصل على فرصتين لحسم المجموعة على إرسال منافسه في الشوط العاشر، لكن الأخير أنقذ الموقف.



ثم تمسك كل لاعب بإرساله خلال الشوطين التاليين، فاحتكما الى شوط فاصل تقدم فيه زفيريف 6-2، لكن نادال عاد من بعيد وقلص الفارق 5-6 ثم أدرك التعادل 6-6 وتقدم 7-6 و8-7 قبل أن يحسمه 10-8، منهياً المجموعة في ساعة و31 دقيقة.



- مجموعة الكسر بامتياز -وبدأ نادال المجموعة الثانية من حيث أنهى الأولى، إذ نجح في انتزاع الشوط الأول على إرسال زفيريف بعدما أنهاه نظيفاً من دون أي نقطة للأخير.



وكانت تلك مجرد بداية فشل كل من اللاعبين في التمسك بإرساله باستثناء مرة واحدة كانت لزفيريف في الشوط الخامس ليتقدم 3-2 ثم 4-2 بعد انتزاعه الشوط السادس من الإسباني الذي كان متقدماً فيه 40-15 لكنه فرط بهذه الأفضلية نتيجة ثلاثة أخطاء مباشرة.



واستمر اللاعبان على نفس المنوال بعدما خسر زفيريف الشوط التالي على إرساله، ثم عاد الأخير ورد بالمثل في الشوط الثامن ليتقدم 5-3 قبل أن يتكرر السيناريو بتنازله عن الشوط التالي.



وللمرة الأولى منذ بداية المجموعة، نجح نادال أخيراً في حسم شوط على إرساله، مدركاً التعادل 5-5 ثم 6-6 فاحتكم اللاعبان مجدداً الى شوط فاصل لكن المباراة لم تتواصل نتيجة الالتواء الذي تعرض له الألماني.