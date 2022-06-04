سعود عبد العزيز

قال والد الاطفال الغرقى الثلاثة مهدي وحوراء ونرجس ل«الأنباء» انه صدم وفي حالة نفسية سيئة جراء غرق ابنائه الثلاثة، معربا عن استغرابه من دخول ابنائه منطقة خطرة .



واضاف: اتمنى التحقيق في الواقعة، مشيرا الى انه تلقى فاجعة مصرع ابنائه الثلاثة خلال توجهها لسوق الجمعة في الثامثة من صباح اليوم، حيث سارع الى الانقاذ البحري ووجد ابناءه الثلاثة وقد لفظوا انفاسهم الاخيرة .



وكانت الفاجعة ابلغت وزارة الداخلية عنها نحو السابعة صباحا لتسارع الاجهزة المعنية ويتم انتشال الجثث الثلاث .

هذا، واصدرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بيانا اليوم اعلنت فيه بأن ثلاثة أطفال أشقاء لقوا مصرعهم غرقا صباح اليوم الجمعة في حادث مأساوي بشاطئ أنجفة ، وأوضحت الإدارة بأن بلاغا ورد الى ادارة العمليات المركزية يفيد عن فقدان ثلاثة أطفال مواطنين كانوا يلعبون في الشاطئ وهم ولد بعمر 7 سنوات وطفلة بعمر 10 سنوات واخرى بعمر 12 سنة ، وعلى اثره تم توجيه زوارق ادارة الإطفاء والانقاذ البحري من مركز السالمية وقاموا بالبحث عنهم وعثروا عليهم متوفين غرقا ، وقد تم انتشالهم وتسليمهم للأدلة الجنائية.