لقي متظاهر على الأقل مصرعه في العاصمة السودانية، حيث دعا خبير أممي إلى تجنب "الاستخدام المفرط للقوة" في مواجهة آلاف المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية الذين يطالبون بالعدالة لضحايا القمع، وذلك بعد أقل من اسبوع من رفع حالة الطوارئ في البلاد.

وخرج الالاف في مسيرات استجابة لدعوة نشطاء لإحياء ذكرى مقتل 128 متظاهرا خلال فضّ اعتصام بالخرطوم في 3 يونيو 2019، ففي يونيو 2019 واصل المتظاهرون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش لإجبار العسكريين على تقاسم السلطة مع مدنيين بعيد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في ابريل من العام نفسه، لكن في 3 يونيو، فرّق مسلحون يرتدون الزي العسكري الاعتصام بعنف.

وأظهر تحقيق أولي، أمر بانجازه المجلس العسكري، أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية تورطت في التفريق العنيف، لكن ذلك لم يؤد إلى أي محاكمة. وقد بات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الرجل الثاني في السلطة العسكرية التي نصبت نفسها حاكمة للبلاد اثر انقلاب أكتوبر 2021.

وبحسب مراسلي فرانس برس، استجاب لنداء التظاهر الجمعة الآلاف من أجل مطالبة العسكريين بتحقيق العدالة لضحايا "ثورة" العام 2019 الذين يتجاوز عددهم 250 قتيلا، وللتعبير مرة أخرى عن معارضتهم للانقلاب الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان وما تلاه من قمع سقط يوم الجمعة ضحيته التاسعة والتسعون، بحسب أطباء.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان"ارتقت روح شهيد عشريني لم يتم التأكد من بياناته إثر إصابته في الصدر بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الانقلاب بغزارة".

وهتف المتظاهرون في شوارع العاصمة "لا نريد تعويضا... العين بالعين.. السن بالسن" و"الجيش إلى الثكنات".

واستباقا لهذه الذكرى، دعا عبر تويتر خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أداما دينغ الذي يزور البلاد "السلطات إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى القوة المفرطة بحق المتظاهرين اليوم".

أما دول الترويكا في السودان (النرويج والولايات المتحدة وبريطانيا) فقد عبّرت من جانبها عن "تضامنها مع الناجين والضحايا" جراء تفريق الاعتصام في 3 يونيو 2019، وطالبت "بإنهاء سريع للتحقيق الذي أطلقته الحكومة في هذه المجزرة ونشر نتائجه".