5 ريختر أكبر 4 مرات من 4.4 وكمية الطاقة المنبثقة منه أقوى 8 مرات

الزلازل الخفيفة تكون قوتها في مقياس ريختر من 4 إلى 4.9 و لا ينتج عنها أضرار

الزلازل المدمرة تزيد قوته عن 6 بمقياس ريختر



عاطف رمضان

قال المؤرخ والفلكي عادل السعدون، رئيس الجمعية الفلكية الكويتية ( تحت التأسيس) وزميل الجمعية الملكية الفلكية البريطانية في تصريح لـ"الأنباء"، ان (الزلزال) الهزة الأرضية التي شهدها سكان دولة الكويت في الساعة 4:28 من صباح اليوم السبت 4 يونيو 2022 ، كانت بقوة 4.4 على مقياس ريختر وذلك "وفق رصد هيئة الزلازل الأميركية " .

وأضاف السعدون ان 5 ريختر اكبر 4 مرات من 4.4 وان كمية الطاقة المنبثقة منه اقوى 8 مرات، مستدركا أن 5.5 ريختر اكبر من 4.4 ريختر ب 12.5 مرة واقوي كطاقة منبثقة 45 مرة فهذا الفرق ليس قليل.

واشار الى ان الهزة الارضية شهدتها البلاد في مناطق جنوب الكويت في شمال الوفرة والصبيحية، واصفا اياها بأنها هزة ارضية خفيفة.

وأضاف السعدون ان مثل هذه الهزات الارضية عادة تحدث في المناطق البترولية وذلك معروف في كل دول العالم .

وأوضح ان الزلازل الخفيفة تكون قوتها في مقياس ريختر من 4 الى 4.9 وهي لا ينتج عنها اضرار ، فقد تتحرك المعلقات الكهربائية في المنازل ويشعر الانسان بهزة وعلى سبيل المثال المكتبات التي تحوي كتبا او الارفف في الجمعيات التعاونية التي تحوي معلبات تسقط على الارض.

وزاد قائلا : لكن الارفف لا تسقط بالكامل على الارض فالاشياء غير الثابتة هي التي تسقط على الارض وذلك في حال حدوث زلزال خفيف.

ومضى قائلا : الزلازل في المناطق النفطية ليس لها ارتدادات لانها لا تحدث في الفوالق ومنها الفالق الذي يمر عبر ايران عند جبال زاجروس ، الى تركيا وينزل الى افغانستان وباكستان وشمال الهند فعند الفالق يحدث الزلزال مرة ثانية او العديد من المرات في بعض الاحيان .

ولفت الى ان الزلازل في المناطق النفطية عبارة عن انهيارات تحدث مرة واحدة .

ونوه الى ان الزلزال الذي يحدث بقوة 6 في مقياس ريختر يعتبر من الزلازل القوية وتكون قوته اكبر 100 مرة من قوة 4 بمقياس ريختر لكن كطاقة محررة يكون 1000 مرة ازيد من 4 بمقياس ريختر.