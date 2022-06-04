أعلنت سلطنة عمان اليوم السبت، عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة، ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية عن وزير الطاقة والمعادن محمد بن حمد الرمحي.

وأضاف الرمحي أن احتياطي السلطنة من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

كما أكد الرمحي على استمرار جهود الوزارة في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى الإنتاج من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا، أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.



