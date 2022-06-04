دارين العلي

نشرت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، خريطة توضح موقع الزلزال الذي ضرب جنوب غرب الأحمدي فجر اليوم، وشعر به المواطنون والمقيمون وتوضح الخريطة موقع الزلزال وشدته ومدى تأثيره.

وصرح د. عبدالله العنزي مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، بأن الشبكة قد سجلت اليوم السبت، زلزالا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غرب الاحمدي (النجمة على الشكل رقم 1).

وأضاف أن هذا الزلزال حدث في تمام الساعة 04:28:02 صباحا بتوقيت دولة الكويت، على عمق 5 كيلومتر بباطن الأرض، وقد شعر به العديد من المواطنين والمقيمين في انحاء البلاد.