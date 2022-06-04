أكدت شركة نفط الكويت، عدم تأثر منشآتها الخاصة بتشغيل مرافق إنتاج النفط والغاز نتيجة الزلزال الذي حدث فجر اليوم السبت، مشيرة إلى أن إنتاج النفط والغاز يسير بشكل طبيعي حاليا.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إن جميع المنشآت النفطية مزودة بأجهزة استشعار تعمل ذاتيا عند تعرضها لأي هزة أرضية كإجراء وقائي وحسب أنظمة السلامة المعتمدة في الشركة وهذا أدى إلى توقفها عن العمل فترة بسيطة كإجراء احترازي وعادت جميعها للعمل بصورة طبيعية بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية سجلت فجر اليوم زلزالا بقوة خمس درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.