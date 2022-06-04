دارين العلي

يعتبر الزلزال الذي وقع فجر اليوم، هو الأقوى في تاريخ الكويت، حيث بلغت شدته 5 درجات على مقياس «ريختر».

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء»، قال رئيس الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. عبدالله العنزي، إن هذا الزلزال يعتبر أقوى زلزال حدث في الكويت، ويأتي من بعده زلزال المناقيش الذي وقع في أغسطس عام 2021 والذي بلغت قوته 4.8 على مقياس ريختر.

وقال العنزي إنها المرة الأولى التي يحصل فيها زلزال بهذه القوة في حقل برقان، لافتا إلى أن الزلزال حصل له تابعان الأول بقوة 2.6 والثاني 1.9 على مقياس «ريختر» وحدثا بعده بلحظات.

أما بالنسبة للأضرار، فلفت العنزي إلى حدوث بعض الأضرار المادية وخاصة في المناطق المحيطة بمنطقة الزلزال.





