يقام رالي المحبة والسلام للدراجات النارية ، بمتابعة ودعم وتشجيع الشيخ فيصل الحمود، وبالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية برئاسة الشيخ أحمد السلمان، ورئيس الاتحاد السعودي الأمير خالد بن سلطان سعود ورئيس نادي العراق للسيارات والدراجات النارية السيد رائد البياتي.

وستبدأ رحلة رالي المحبة والسلام من العراق إلى الكويت ثم الخفجي باتجاه مدينة حفر الباطن السعودية اليوم ، ثم تستكمل مسيرتها في السعودية من مدينة حفر الباطن إلى القصيم ثم إلى المدينة المنورة ، ومنها إلى مكة المكرمة مروراً بمدينة جدة وميقات الجحفة ، ثم التحرك من مكة المكرمة إلى الرياض ومن ثم إقامة مؤتمر توقيع اتفاقيه تعاون وتبادل الدروع ثم التحرك في طريق العودة من الرياض بإتجاه الخفجي ثم الكويت ومن ثم منفذ العبدلي إلى منفذ صفوان العراق ويشارك مع الفريق العراقي في رالي المحبه والسلام فريق دراجون من الكويت بقياده الدكتور عيسى الاستاذ وفريق دراجون بالسعوديه بقياده المهندس عز الدين احمد خلف ، حيث يقطعون مسافة 7000 كم تقريباً .

وأشار الشيخ فيصل الحمود خلال تصريح صحافي، أن دعم الشباب الكويتي ومواهبهم واهتماماتهم على جميع الأصعدة من أولى واجباتنا تجاههم وخاصة الجانب الذي يطغى عليه الإيجابية والتعاون وهذا ما يهدف إليه تنظيم هذا الرالي في مد جسور التواصل والتعاون بين الدول العربية لما لهذه الرياضه من أهمية لدى الشباب ودورها في اذكاء روح التحدي لدى الشباب وترسيخ مبدأ الاخوة والتسامح بين الدولتين وتبقى الموده والمحبة بين الدول بالإضافة إلى دعم رياضة الدراجات النارية من خلال زيادة الوعي بها وإستقطاب قاعدة عامة أكبر ، فالرياضة هي لغة تخاطب ولها الفضل الكبير في تعزيز العلاقات بين الشعوب والدول .