أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية أن إدارة العمليات المركزية لم تسجل أي أضرار جراء الزلزال الذي وقع في البلاد فجر اليوم السبت إنما كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدره.

وقالت القوة في بيان صحفي للعلاقات العامة والإعلام إنه على اثر الزلزال تلقت إدارة العمليات المركزية عدة بلاغات كان معظمها من سكان المناطق الجنوبية في البلاد مشيرة إلى أنه ولله الحمد لم تسجل إدارة العمليات المركزية أي أضرار جرائه.



وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية سجلت فجر اليوم السبت زلزالا بقوة خمس درجات على مقياس ريختر جنوب غرب الأحمدي.