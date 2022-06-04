ضمن مشاريعها الإنسانية الرائدة في مجال الإيواء السكني للفئات المحتاجة، قامت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بوضع حجر الأساس لقرية "الأمل" بمدينة "آلتين - قازيق" في قرغيزيا، وذلك دعماً للأرامل والأيتام والمتعففين في تلك المنطقة الخالية من المرافق الحيوية والبنية التحتية الضرورية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية المهندس جمال عبدالخالق النوري إن الجمعية تولي المشروعات النوعية أهمية كبيرة لما تحمله من أسباب الحياة، وتمكين الإنسان والعمل على استقراره، وصناعة حياة كريمة تُفضي إلى تلبية احتياجاته وتعزيز شعوره بالأمن والأمان، مشيراً إلى أن مشروع قرية الأمل بما يحويه من دعم وعون للأرامل والأيتام والمحتاجين يعد نقلة نوعية في حياة المستفيدين ضمن الحلول الإنسانية المستدامة.

وخلال حفل الافتتاح الذي حضره عمدة المدينة وحاكمها، قال المدير العام لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية وليد مشاري السيف إن تدشين تلك القرية يبرهن على أن العطاء والبذل والإحسان هي صفات متأصلة في نفوس أهل الكويت الذين يمدون أياديهم بالعطاء للمحتاجين في شتى أصقاع الأرض.

وفي السياق ذاته قال مدير قطاع الموارد والإعلام في جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية عبداللطيف الدواس: إن قرية الأمل السكنية تضم 30 بيتاً مجهزاً بالكامل لإيواء الأرامل والأسر المحتاجة، بالإضافة إلى مدرسة تعليمية دعماً للطلاب المحتاجين، إلى جانب تأسيس شبكة مياه لخدمة القرية، وإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية والمرافق العامة.

ولفت الدواس إلى اشتمال القرية على مسجدين ومركزين صحيين لخدمة سكان القرية و 7 قرى مجاورة تصل كتلتهم السكنية إلى 75 ألف نسمة، موضحاً في الوقت ذاته أن الفترة الزمنية المقررة لإنجاز القرية هي عام ونصف من تاريخ التدشين ووضع حجر الأساس.

واختتم الدواس تصريحه بشكر أهل الخير الذين فزعوا للمشروع وجادوا بصدقاتهم وزكواتهم، سائلاً المولى العلي القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعلها في موازين حسناتهم.