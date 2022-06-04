الرياض ـ أ.ف.پ



استقبلت السعودية اليوم السبت طلائع الحجاج الآتين من خارج المملكة، وذلك للمرة الاولى بعد جائحة كوفيد-19، حيث تستعد للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، كما أعلنت في ابريل الماضي.



ووصل حجاج من اندونيسيا إلى المدينة المنورة في غرب المملكة السبت لزيارة المسجد النبوي، قبل أن يتوجهوا إلى مكة المكرمة في الأسابيع القادمة للاستعداد لأداء الحج الشهر المقبل.



وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي لقناة «الاخبارية» الحكومية «استقبلنا اولى طلائع حجاج بيت الله الحرام لهذا العام من اندونيسيا، وستتابع الرحلات من ماليزيا والهند».



وتابع «نسعد لاستقبال ضيوف الرحمن من خارج المملكة بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة»، مضيفا «نحن سعداء وبكامل جهوزيتنا».



وبلغ عدد الحجاج العام 2019 نحو 2.5 مليون حاج، لكن بعد تفشي ڤيروس كورونا في 2020 سمحت السعودية لألف شخص فقط من داخل المملكة بأداء الفريضة، قبل أن يتم رفع العدد في العام التالي الى ستين ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.



وحددت وزارة الحج ضوابط تنص على أن يكون حج هذا العام «للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية».



واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص ڤيروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة.



وشددت على ضرورة التزام الحجاج الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم «حفاظا على صحتهم وسلامتهم».