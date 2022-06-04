أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف قرارا بشأن إيفاد حملة الشهادة الجامعية الأولى درجة البكالوريوس لبرنامج الطب البشري المتقدم.

وجاء في القرار:



مادة أولى



إيفاد حملة الشهادة الجامعية الاولى - البكالوريوس - في التخصصات العلمية في بعثة دراسية على نفقة الوزارة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري المدخل المتقدم Graduate Entry برنامج أربع سنوات.

مادة ثانية



يتعين على المتقدم استيفاء الشروط العامة، وذلك على النحو التالي:



1 - أن يكون كويتي الجنسية.



2 - أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها بالقسم العلمي.



3 - ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما.



4 - أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى - البكالوريوس (Level 8) (BSc Honours)، أو ما يعادلها في أحد التخصصات العلمية (الهندسة، العلوم، العلوم الطبية المساعدة، الصيدلة) بتقديم عام لا يقل عن المحدد أدناه:



٭ النظام البريطاني والايرلندي: Secong Class 2.1 Honours Grade1.



٭ النظام الأميركي (3.00).



٭ النظام الأسترالي: (Distinction).



٭ النظام النيوزلندي: (جيد جدا).



5 - تحقيق درجة لا تقل عن 500 نقطة في اختبار MCAT أو ما يعادلها في اختبار GAMSAT كحد أدنى للتقدم.



6 - تحقيق درجة 6.5 في اختبار الآيلتز، على ألا يقل عن 6.5 في أي بنوده.



7 - ألا يكون المتقدم موظفا في أي جهة أو مجازا دراسيا أو مبعوثا من جهة أخرى عند الابتعاث.



8 - لا يعتبر الايفاد طرف وزارة التعليم العالي نهائيا إلا بعد حصول المتقدم على قبول غير مشروط من إحدى الجامعات التي تقدم برنامج الطب المتقدم التي توفد لها الوزارة.

مادة ثالثة



يكون نظام ترشيح المتقدمين على النحو التالي:



1 - تقدم الطلبات والمستندات عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.



2 - يكون أساس المفاضلة بين المتقدمين - بعد استيفاء الشروط العامة - بناء على درجة اختبار الـ MCAT، بحيث يتم ترشيح المتقدمين الحاصلين على الدرجة الاعلى في الاختبار تمهيدا للمقابلة الشخصية في الجامعات بحسب المتقاعد المتاحة.



3 - يتم إيفاد المرشح بعد اجتيازه للمقابلة الشخصية وحصوله على قبول نهائي غير مشروط في برنامج الطب المتقدم الصادر عن الجامعة الموفد لها، مصدقا من قبل المكتب الثقافي.

مادة رابعة



اعتماد المدخل المتقدم في الطب البشري (Graduate Entry) كمسار وحيد لدراسة تخصص الطب البشري للحاصلين على درجة البكالوريوس، ولا يجوز التحاقهم ببرنامج الطب البشري التقليدي (Undergraduate Program) برنامج خمس/ ست سنوات.

مادة خامسة



تطبق أحكام لائحة البعثات الدراسية وتعديلاتها فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة سادسة



يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.