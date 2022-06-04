تكليف فريق طوارئ بمتابعة ما إذا كانت هناك أي انخفاضات أرضية وغيرها

نتائج التقارير جاري إعدادها وسيتم رفعها للمعنيين بالوزارة فور الانتهاء منها





عاطف رمضان

قالت مصادر مطلعة ل «الأنباء» إن وزارة الأشغال كلفت فريق الطوارئ والأزمات بالوزارة لمتابعة ما إذا كانت هناك آثار للهزة الأرضية التي شهدتها الكويت فجر اليوم، ومدى تأثيرها على المنشآت والطرق التي تشرف عليها «الأشغال».



وأضافت المصادر ـنه حتى الآن لم ترصد الوزارة أي آثار سلبية للهزة الأرضية وأن الوزارة والهيئة العامة للطرق ستعلنان عن نتائج التقارير التي يجري حاليا إعدادها قريبا.



وأوضحت أن وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى أصدر قرارا وزاريا مؤخرا بتشكيل لجنة أو فريق لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأن هذا الفريق يتابع حاليا ما إذا كان هناك أي انخفاضات أرضية جراء الزلزال الذي شهدته الكويت وكذلك رصد ومتابعة جميع المنشآت والمشاريع التابعة للوزارة وأيضا متابعة ما إذا كانت هناك ارتدادات أخرى للزلزال.



وذكرت المصادر أن نتائج التقارير التي سيقوم الفريق برفعها للمعنيين في الوزارة ربما تحتاج إلى بعض الوقت ربما أيام أو أسابيع قليلة.