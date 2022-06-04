عبدالعزيز الفصلي

يواصل غدا الأحد، طلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر اختبارات نهاية العام الدراسي حيث يؤدي طلبة المتوسط اختباراتهم كما هو مقرر لهم من كل منطقة تعليمية على ان يختتموا امتحاناتهم بعد غد الاثنين بينما يقدم طلبة العاشر امتحان الرياضيات وطلبة الحادي عشر علمي اختبار الفيزياء و الفرنسي لطلبة الادبي .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان وزارة التربية ستعلن نتائج المرحلة المتوسطة على موقعها الالكتروني فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة، مشيرة الى ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية لتأمين سلامة سير عملية الاختبارات، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة .