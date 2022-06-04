أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف قرارا وزاريا بشأن إيقاف الابتعاث والايفاد المباشر والضم لتخصص طب الأسنان في الدول العربية، وتضمن القرار:



مادة أولى



ايقاف الابتعاث لتخصص طب الأسنان في الدول العربية في كل من خطة بعثات وزارة التعليم العالي، وخطة الايفاد المباشر للتخصصات الطبية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها، والضم الى بعثات الوزارة ايقافا مؤقتا اعتبارا من العام الجامعي 2023/2022.



مادة ثانية



يسري هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالدراسة بدءا من العام الجامعي 2023/2022، ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.



مادة ثالثة



على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.