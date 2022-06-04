دارين العلي

سجل المؤشر الكهربائي أعلى أحماله لهذا العام بعد أن بلغ الحمل الأقصى ظهر اليوم 14190 ميغاواط عند درجة حرارة بلغت 48 مئوية.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن الارتفاع الملحوظ للاستهلاك متوقع في هذه الفترة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 45 درجة مشيرة إلى أن الاستهلاك الأقصى المتوقع لهذا العام يتجاور ال16500 ميغاواط وفق معايير الزيادة السنوية.



هذا وقد لامس المؤشر اليوم المنطقة الصفراء حيث تبقى 600 ميغاواط كاحتياط من الإنتاج الكهربائي الذي من المفترض أن يبلغ الإجمالي منه ما فوق ال 18 ألف ميغاواط.