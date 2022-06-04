قد يواجه المدخنون في ألمانيا مشكلة في الحصول على سجائر "مارلبورو" المعتادة نتيجة لمشكلات إمداد في أسواق المواد الخام وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على مصنعها هناك.

وقالت شركة التبغ "فيليب موريس" إنها تعمل على تخفيف الاختناقات، وأضافت: "بسبب الوضع المتوتر في أسواق المواد الخام العالمية، بما في ذلك النقص في عبوات الكرتون، يمكن في الواقع أن تكون هناك اختناقات، لكن في أحجام معينة فقط من العبوات".

ونصحت الشركة المدخنون باختيار عبوات بأحجام مختلفة كبديل.

وتدير شركة "فيليب موريس" مصنعا في مدينة خاركيف الأوكرانية تم إغلاقه نتيجة للحرب، لكن الشركة لم تذكر ما إذا كان هذا يؤثر على الإمدادات.

و"مارلبورو" ليست حالة فردية، حيث قال ممثلو قطاع التبغ في ألمانيا إن مشكلات التوريد أصبحت ملحوظة فيما يتعلق بتغليف الكرتون.

وعزا ميشائيل فون فورستر، رئيس اتحاد التبغ الألماني (في.دي.أر) الذي يمثل بشكل أساسي الشركات الصغيرة، هذا إلى مشكلات في سلاسل التوريد ونقص مساحات الشحن على السفن.

لكن اتحاد (بي.في.تي.إي) الذي يمثل شركات التبغ الكبرى، باستثناء فيليب موريس، قال إن أعضاءه لا يعانون من مشكلات في الإمداد.