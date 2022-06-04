ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم السبت أن رجلا يابانيا83/ عاما/ استكمل رحلة بمفرده على متن قارب شراعي عبر المحيط الهادئ بدون توقف.

وبتلك المحاولة، يكون أكبر شخص سنا يحقق هذا العمل.

وهو في الواقع ثاني تكريم من نوعه للياباني كينيتشي هوري، الذي أصبح قبل 60 عاما أصغر شخص في العالم، في ذلك الوقت ، يقطع نفس المسافة بمفرده على متن قارب شراعي.

وكان المغامر قد حقق رحلات تاريخية أخرى، بما فيها رحلة حول العالم وعلى متن قارب يعمل بقوة دفع الأمواج.

ونقلت صحيفة "ماينتشي" اليومية عن الياباني قوله "إنني سعيد للغاية لأني تمكنت من العودة إلى الوطن بدون مشكلات كبيرة".

واستغرقت الرحلة 69 يوما وبدأت في نهاية آذار/مارس في سان فرانسيسكو.

وظل على اتصال بمساعدين وأشخاص آخرين عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية.

يذكر أنه في عام 1962، أبحر هوري في الاتجاه المعاكس- من نيشينوميا في اليابان إلى سان فرانسيكو. والرحلة ، التي قام بها بدون جواز سفر- جعلته مشهورا.