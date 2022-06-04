أعلن وزير الطاقة والمعادن العماني الدكتور محمد بن حمد الرمحي، عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بسلطنة عُمان، معربًا عن تفاؤله في أن تسهم بزيادة الإنتاج ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد الرمحي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت - استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليًّا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المشروعات القائمة حاليًّا في قطاع الغاز ستسهم كذلك في مجال النفط، منها: مشروع "جبال خف" و"شركة شل" لتطوير المربع رقم 10 وفي محاولة لاستكشاف في مربع رقم 12 من قبل شركة /توتال/ ومربع رقم 77 من قبل شركة /أي دي أي/ الإيطالية.

وعبر وزير الطاقة والمعادن العُماني عن تفاؤله في تحسن الأوضاع لقطاع الغاز خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنّ احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام يبلغ حاليّا 2ر5 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز نحو 24 تريليون قدم مكعب.