شهد بنك أمريكان إكسبريس الأمريكي إقبالا كبيرا من العملاء للحصول على بطاقة الدفع الإلكتروني البلاتينية، رغم ارتفاع الرسوم السنوية لاستخدامها إلى 695 دولار، بحسب ستيف سكويري الرئيس التنفيذي للبنك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سكويري القول "لا اعتقد أن هناك سقفا" للرسوم، مضيفا: "انظر إلى بطاقة سنتريون.. هناك كثيرين بعثوا لى رسائل بريدية يؤكدون حماسهم لها رغم أن رسومها تبلغ 5000 دولار".

كان أمريكان إكسبريس رفع خلال العام الماضي الرسوم السنوية للبطاقة البلاتينية بنسبة 26% مع إضافة مجموعة جديدة من المزايا مثل تمويل الإقامة في الفنادق ورسوم الاشتراك في خدمات البث المباشر عبر الإنترنت. وساهمت زيادة رسوم البطاقات في ارتفاع إيرادات البنك خلال العام الماضي.

وسجل أمريكان إكسبريس خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة في صافي إيرادات رسوم البطاقات بنسبة 14% سنويا إلى 42ر1 مليار دولار.

وذكر البنك الموجود مقره في نيويورك إن أكثر من ثلثي أصحاب الحسابات الجديدة لديه يدفعون رسوم سنوية للحصول على بطاقات الدفع الإلكتروني مقابل 60% فقط قبل جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم في الربع الأول من .2020