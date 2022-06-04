انخفض سعر عملة البيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 4ر0% إلى 29 ألفا و533 دولار منذ الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي الأمريكي)، وذلك وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. وشهدت أسعار البيتكوين تقلبات بمتوسط بلغت نسبته 4ر1%، حيث يتم تداولها بين 29 ألفا و466 دولار و29 ألفا و863 دولار.

وانخفض سعر العملة المشفرة الآن بنسبة 57% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار.

وخسرت عملة البيتكوين 5ر5% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 36% حتى الآن هذا العام.