كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية أن ليبرون جيمس نجم فريق لوس أنجليس ليكرز أصبح أول لاعب حالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، تبلغ ثروته مليار دولار.

وإلى جانب حوالي 350 مليون دولار حصدها جيمس من مسيرته الاحترافية في دوري كرة السلة الأمريكي، حقق النجم أرباحا طائلة من أعماله التجارية ليصبح ثاني رياضي تبلغ ثروته مليار دولار، حسب مجلة فوربس.

وقبل العام الأخير في عقده مع ليكرز، القابل للتمديد، تعد أرباح جيمس من أعماله التجارية أكبر بكثير من ما يحصده من لعب كرة السلة، حسب ما أشارت إليه صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

ومن بين أكبر استثمارات ليبرون جيمس، شركة "سبرينج هيل كو" للإنتاج وكذلك حصته في مجموعة فينواي الرياضية المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي.

ومن المتوقع بشكل كبير أن يلعب جيمس 37/ عاما/ دورا أكبر في ملكية فريقه بمجرد اعتزاله كرة السلة.

وتتضمن قائمة المليارديرات من نجوم كرة السلة أيضا مايكل جوردان، لكنه لم يصل إلى هذه الثروة إلا بعد اعتزاله، وذلك عبر زيادة استثماراته بنادي تشارلوت هورنتس.