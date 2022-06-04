ذكرت تقارير صحفية، اليوم /السبت/ ، أن نادي توتنهام الإنجليزي يطلب ما يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني لبيع لاعب فريقه الأول لكرة القدم ستيفن بيرجوين، فيما يسعى نادي ميلان الإيطالي إلى ضم نجم برشلونة جافي.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن جناح توتنهام يفضل الانتقال إلى بطل الدوري الهولندي أياكس، في حين أن توتنهام يصر على الحصول على 20 مليون جنيه للتخلي عن لاعبه الهولندي صاحب الـ24 عاما.

وأفادت بأن الفائزين بالدوري الهولندي واثقون من رغبة بيرجوين في الانضمام إليهم لأنه يستهدف اللعب بانتظام للفريق الأول قبل كأس العالم في قطر في وقت لاحق من هذا العام.

بدورها، ذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن نادي ميلان الإيطالي يسعى وراء الدولي الإسباني جافي، نجم فريق برشلونة للحصول على خدماته في فترة الانتقالات المقبلة.

ويعتبر جافي صاحب الـ18 عامًا، من المواهب الشابة في كرة القدم الإسبانية وكان أحد اللاعبين الأساسيين في الموسم الماضي عندما شارك في 43 مباراة بمختلف المسابقات.

ولم يتوصل برشلونة حتى الآن إلى اتفاق مع جافي لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023، ما دفع النادي الإيطالي إلى التواصل هاتفيا مع وكيل اللاعب، على أمل حسم الصفقة رغم صعوبتها.