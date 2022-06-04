أكدت دراسة أمريكية طبية حديثة وجود ارتباط بين التاريخ المرضي لنوبات الصداع النصفي وبين زيادة مخاطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل.

وتوصل الباحثون إلى أن ما يقرب من 19.1% من المشاركات في الدراسة- 9.450 سيدة لم ينجبن في الولايات المتحدة، فضلا عن مجموعة من الحوامل في مراحل مبكرة من الحمل- أبلغن عن تشخيص إصابتهن بالصداع النصفي في الزيارة الأولى للحامل.. كما وجد أن السيدات اللاتي ينتمين للعرق البيض، ولديهن تاريخ حديث للتدخين، فضلا عن اضطرابات مناعية ذاتية وأمراض كلى مزمنة، كانت نوبات الصداع النصفي الأكثر شيوعا بينهن.

وفي تحليل معدل تكرار نوبات الصداع النصفي، لوحظ زيادة حدوث نتائج سلبية للحمل عند المشاركات اللاتي يعانين من العوامل السابق ذكرها، بنسبة بلغت 1.26، بالإضافة إلى اضطراب ضغط الدم المرتفع أثناء فترة الحمل والولادة.. كما لوحظ تأثير أكبر في المشاركات اللاتي أبلغن عن استخدام الأدوية الحديثة (نسبة الأرجحية المعدلة 1.49).