عرضت للجمهور مجموعة المقتنيات الخاصة من القطع التاريخية الأمريكية المملوكة للملياردير جيم إيرساي وذلك ليوم واحد أمس الجمعة في نيويورك مجانا.

وقال إيرساي الذي يملك فريق إنديانابوليس الذي يلعب في دوري كرة القدم الأمريكية "لا أريد مالا... هذه محاولتي لجعل العالم مكانا أفضل... كل ما في الأمر أنني أسمح للناس بأن يروها (المجموعة) وأن يشاركوني في (تأمل) هذه الأشياء".

وجمع إيرساي (62 عاما) هذه المجموعة على مدى 25 عاما. وتضم آلات عدد من عمالقة الموسيقى ومخطوطات أدبية أمريكية وأول إعلان شكر أمريكي في عام 1777.

ويركز العرض على الناس الأقوياء الذين غيروا العالم.

وأهم معروضات إيرساي النسخة الأصلية المكتوبة على الآلة الكاتبة من رواية أون ذا رود (على الطريق) للأديب جاك كيرواك التي اشتراها إيرساي في عام 2001 بمبلغ 2.43 مليون دولار.