ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك قرر إيقاف عمليات التوظيف في الشركة وتقليص العمالة بها بنسبة 10%.

وأشار الموقع إلى أن تقارير إعلامية أفادت بأن ماسك أرسل عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني للتنفيذيين بالشركة أخبرهم فيها أن "تيسلا" تحتاج إلى وقف عمليات التوظيف حول العالم، وإلى خفض عدد موظفيها بنسبة 10%، وأعرب عن شعوره السئ للغاية تجاه الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف الموقع أنه وفقا لبيانات "تيسلا" نهاية العام الماضي، فإن عدد موظفيها حول العالم وصل إلى 99 ألفا و290 شخصا.

وأشار "ذا فيرج" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها إيلون ماسك مثل هذا الإجراء، ممثلا على ذلك بتخفيض مئات الوظائف في أكتوبر 2017، وتقليص العمالة بنسبة 9% في يونيو 2018، وبنسبة 7% في يناير 2019، إلى جانب تخفيض الرواتب في أبريل 2020.