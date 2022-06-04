يبدأ المخرج سامح عبد العزيز، تصوير مسلسله الجديد "الشادر" نهاية يونيو الحالي، بعد انتهائه من جلسات العمل وتحديد أماكن التصوير.

وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها والصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

وروّج سامح عبدالعزيز لمسلسله الجديد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، مدد يا رب مدد، البحر واحد لكن السمك ألوان .. (الشادر) قريبًا"، وتفاعل معه عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعوه، متمنين نجاح المسلسل.

"الشادر" بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر ومحمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وجاري التعاقد مع باقي النجوم استعدادًا للتصوير.

وكانت آخر أعمال المخرج سامح عبدالعزيز، مسلسل "يوتيرن" في رمضان الماضي، الذي تدور أحداثه حول "يارا الكردي" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذي تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذي كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأي، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

"يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.