أظهر استطلاع للرأي أجري لصالح شبكة "ايه ار دي" العامة الألمانية أن نحو نصف كل الألمان لم يعد بإمكانهمتحمل النفقات المعيشية، حيث أن التضخم يرتفع من معدل قياسي إلى آخر.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الاستطلاع، أشار نحو 47 % إلى أنهم يقللون بقوة أو بقوة للغاية الانفاق. وفي الأسر منخفضة الدخل ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من ثلاثة أرباع.

وشمل الاستطلاع 1337 ألمانيا بين 30 أيار/مايو الماضي والأول من حزيران/يونيوالجاري .

ووصل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 7ر8 % في أيار/مايو الماضي ، مدفوعا بتكاليف الطاقة والغذاء التي من المرجح أن ترتفع أكثر بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.

وطبقت حكومة المستشار أولاف شولتس تدابير إغاثية تشمل إعانات وتذاكر وسائل نقل عام رخيصة وخفض مؤقت لضرائب الوقود. ولكن تلك الإجراءات لم تزد الثقة في الحكومة حتى الآن.

وتراجعت مبيعات التجزئة لأدنى مستوى خلال عام في نيسان/أبريل، ويرى المستهلكون أن كبح التضخم مهمة أكثر إلحاحا من مكافحة التغير المناخي وعدم المساواة الاجتماعية . وأظهر الاستطلاع أن الصراع في أوكرانيا فقط يعتبر تحديا أكبر .