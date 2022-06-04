أفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بأن أسعار الحبوب واصلت الارتفاع في الأسواق العالمية خلال شهر أيار/مايو الماضي.

وقالت الفاو في بيان إن أسعار القمح العالمية ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 6ر5% للشهر الرابع على التوالي، ليصل متوسط الزيادة إلى 2ر56 % مقارنة بمتوسط الزيادة العام الماضي.

وأضافت الفاو أن هذه الزيادة الحادة في أسعار القمح تعود إلى حظر التصدير الذي أعلنته الهند وسط مخاوف بشأن ظروف المحاصيل في العديد من بلدان التصدير الرئيسية، فضلاً عن انخفاض آفاق الإنتاج في أوكرانيا بسبب الحرب.

وأشارت الفاو إلى تراجع الأسعار العالمية للحبوب الخشنة بنسبة 1ر2% خلال شهر أيار/مايو الماضي، ولكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة بلغت 1ر18?? مقارنة بمستويات العام الماضي.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بشكل طفيف في أيار/مايو الماضي مقارنة بشهر نيسان/أبريل عند 4ر157 نقطة، ولكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة بلغت 2ر29% مقارنة بمستويات العام الماضي.

وأوضحت الفاو أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية انخفض في شهر أيار/مايو الماضي، بينما ظل "أعلى بشكل ملحوظ من مستواه قبل عام".

ونوهت الفاو إلى أن مؤشر أسعار منتجات الألبان شهد تراجعا طفيفا هو الأول منذ ثمانية أشهر، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة بلغت 9ر16?? مقارنة بمستويات العام الماضي.

واختتمت الفاو بيانها بالإشارة إلى أن مؤشر أسعار اللحوم ارتفع بنسبة 5ر0% خلال شهر أيار/مايو مقارنة بشهر نيسان/أبريل، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق "مدفوعا بالارتفاع الحاد في أسعار لحوم الدواجن العالمية".