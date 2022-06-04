ذكرت الشرطة الإيطالية أن اثنين ممارسي رياضة قفز القاعدة لقيا حتفهما في شمال إيطاليا على مدار اليومين الماضيين.

وقالت الشرطة في ريفا ديل جاردا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن شخصا بريطانيا يبلغ 33 عاما لقى حتفه ، في مونت برينتو إلى شمال بحيرة جاردا عندما اصطدم بجرف بعدما لم تعمل سترته المجنحة.

كان هواة قفز آخرون حاضرين عند نقطة القفز الشهيرة المعروفة باسم "هابي بيرث داي". وقالت الشرطة إن القفز من تلك البقعة ليس ممنوعا.

وانتشل المنقذون الجبليون أيضا، جثمان أسترالي يبلغ 35 عاما، في فريولي فينيتسيا جوليا في أقصى شمال شرق إيطاليا. وقال شرطي في سيلا نيفيا لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) إن الرجل كان قد قفز من مونت سيمونه بسترة مجنحة وفي النهاية تم الإبلاغ عن أنه مفقود.

يشار إلى أن نقطة القفز في مونت سيمونه هي بقعة شهيرة بين هواة القفز من اماكن مرتفعة .

ويشير قفز القاعدة إلى السعي للقفز من على أجسام مرتفعة ثابتة. ومن بين الأشكال الشعبية هي القفز بسترة مجنحة بدلا من المظلة( الباراشوت) والتي تتمدد فيما يقفز مرتديها وتسمح له بالتحليق بعيدا عن نقطة القفز.