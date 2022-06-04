قال لاعب التنس النرويجي كاسبر رود إنه يدرك أنه سيكون عليه تقديم أفضل مستوياته كي يكون له "أي فرصة" أمام النجم الإسباني رافاييل نادال، في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).

وتغلب رود على الكرواتي مارين تشيليتش 3 / 6 و6 / 4 و6 / 2 و6 / 2 أمس الجمعة في الدور قبل النهائي ليتأهل للقاء نادال في نهائي البطولة.

وتأهل رود بذلك إلى النهائي للمرة الأولى في سجل مشاركاته ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، بينما يخوض نادال النهائي رقم 30 في تلك البطولات، ورقم 14 في رولان جاروس.

ويدرك رود صعوبة المهمة أمام نادال، الذي حقق الفوز في جميع المباريات الـ 13 النهائية السابقة له في رولان جاروس.

وقال رود :"اللعب أمام نادال في نهائي رولان جاروس ربما يشكل التحدي الأكبر في هذه الرياضة. أعتقد أنه حقق 13 فوزا دون أي هزيمة في المباريات النهائية، وهذا يظهر الأمر وكأنه بمثابة مهمة مستحيلة."

وأضاف :"لكنني بالطبع سأحاول مثلما فعل 13 شخصا قبلي."

وتابع :"ستكون منافسة صعبة بالطبع، نحن جميعا نعرف كيف أنه بطل كبير،ومدى براعته في اللعب في اللحظات المهمة والمباريات الكبيرة. سأحاول الاستمتاع بالمواجهة."