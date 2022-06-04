علمت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم /السبت/، أن نادي ليفربول اختار قائمة مختصرة تتكون من خمسة لاعبين لتحديد البديل المثالي لمهاجمه السنغالي ساديو ماني الذي يرغب في الرحيل هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن ليفربول على وشك خسارة مهاجمه السنغالي في فترة الانتقالات المقبلة خاصة أن عقد اللاعب ينتهي صيف 2023 ولهذا سيضطر لبيعه بدلا من أن يرحل مجانا بعد انتهاء الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول سيستغل الاهتمام المتزايد من بايرن ميونيخ الألماني لضم ساديو في توفير الأموال لشراء لاعب جديد كبديل له، ولهذا وضع قائمة مختصرة لخمسة لاعبين.

وذكرت الصحيفة أن القائمة المختصرة تضم اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز وهو أحد اللاعبين المتألقين مع بنفيكا، ويضع بنفيكا 60 مليون يورو كحد أدنى لأي فريق يحاول التعاقد مع صاحب الـ22 عاما.

وتضم أيضا الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي يتمتع بمستويات رائعة في لايبزج، والدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي لفت الأنظار إليه ويعد هدفا لـ آرسنال وتوتنهام، كما أن هناك الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب البايرن وهو أحد أعظم المهاجمين، ومستواه ثابت منذ سنوات رغم بلوغه الـ33 عاما.. فيما لم تفصح الصحيفة عن اللاعب الخامس.