زاد معدل التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مايو أيار، بينما استقر معدل البطالة عند 3.6 بالمئة، وهي دلائل على أن صعوبة الظروف في سوق العمل يمكن أن تشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي على مواصلة سياسات التشديد النقدي لتهدئة الطلب.

وقالت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة كبيرة ، إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت بواقع 390 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر أبريل نيسان بالزيادة لتظهر إضافة 436 ألف وظيفة بدلا من 428 ألفا كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بواقع 325 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات من 250 ألفا إلى 477 ألفا. ولم يتغير معدل البطالة وظل عند 3.6 بالمئة.

وأظهر التقرير أيضا مكاسب قوية للأجور الشهر الماضي، ورسم صورة لاستمرار نمو الاقتصاد وإن كان بوتيرة معتدلة. ويحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي كبح الطلب على العمالة لترويض التضخم دون رفع معدل البطالة أكثر من اللازم.