لعظام أقوى مع التقدم في العمر.. إليك 7 أطعمة غنية بالفوسفور

«الفوسفور مهم لتعزيز قوة العظام وكذلك الحفاظ على الأسنان قوية، خاصة أن العظام والأسنان هي الأماكن التي يتم فيها تخزين الفوسفور، ما يجعله ثاني أكثر المعادن وفرة في الجسم».



وتقول اختصاصية التغذية بيانكا تامبوريلو إن الفوسفور ضروري لمساعدة العضلات على أداء وظائفها بشكل صحيح، علاوة على كونه جزءا أساسيا من خلايا وجينات الجسم، ويشارك في عملية قيام الجسم بتحويل الطعام إلى شكل من أشكال الطاقة التي يمكن استخدامها.



وتسلط تامبوريلو الضوء على 7 مصادر غذائية غنية بالفوسفور التي يساعد تناولها على الحفاظ صحة وقوة العظام وحسن أداء الجسم لوظائفه، فيما يلي:



1 - السردين: تقول تامبوريلور إن تناول 85 غراما من السردين يمنح الجسم 417 ملغم فوسفور، بالإضافة إلى الفوائد الصحية الأخرى، يعد السردين من العناصر الغنية بالكالسيوم وفيتامين D، وهو عنصر غذائي آخر يدعم العظام، بالإضافة إلى فيتامين B12، المهم لصحة الدماغ والخلية والأعصاب.



2 - بذور اليقطين: تقول تامبوريلو إن 30 غراما من بذور اليقطين تحتوي على 332 مغم فوسفور إلى جانب البروتين النباتي والدهون والألياف وكميات كبيرة من الماغنيسيوم.



3 - الدجاج: يحتوي ملء كوب واحد من مكعبات الدجاج على 304 ملغم فوسفور، إلى جانب البروتين عالي الجودة والدهون المشبعة.



4 - الديك الرومي: تشير تامبوريلو إلى تناول ملء كوب واحد من مكعبات الديك الرومي يوفر للجسم 298 ملغم فوسفور إلى جانب ميزة الحصول على بروتين قليل الدهن.



5 - سمك السلمون: يحتوي كل 85 غراما من سمك السلمون على 214 ملغم من الفوسفور، وتقول تامبوريلو إن سمك السلمون يعد قوة غذائية متعددة المهام لأنه يحتوي على عناصر مغذية يصعب العثور عليها معا في عنصر واحد من بينها فيتامين D ودهون أوميغا-3 الصحية، بالإضافة إلى خصائص السلمون كمضاد للالتهابات.



6 - الزبادي: تقول تامبوريلو إن 156 غراما من الزبادي تحتوي على 212 ملغم فوسفور وبروتين وكالسيوم.



7 - البيض: يمكن الحصول على 191 ملغم من الفوسفور عند تناول بيضتين، وهو ما يقرب من 30% من متوسط الفوسفور اليومي الموصى به.

عن موقع «ويل آند غوود»

