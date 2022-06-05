الأعمال العربية دائماً ما تكون ميزانيتها مختلفة ومضاعفة مقارنة بالخليجية

راضٍ عن «الزقوم» بنسبة 60% من ناحية توقيت العرض وفترة التحضير له



سماح جمال



أكد المخرج أحمد المقلة أن تقديمه للأعمال الفنية لا يكون بناء على مسايرة الموجة أو الجمهور فحسب، مشيرا الى أن الكثير من المحطات التلفزيونية ما زالت تقدر الميزانيات المضاعفة للأعمال العربية مقارنة بالخليجية، كاشفا عن أن نسبة رضاه عن مسلسل «الزقوم» هي 60% وذلك فيما يتعلق بتوقيت عرضه والمدة الزمنية التي رافقت التحضير للعمل.

المقلة تحدث لـ «الأنباء» عن أعماله الفنية، وجديده خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي التفاصيل:



مسلسل «الزقوم» الذي قدمته رمضان الماضي واجهتكم فيه الكثير التحديات حدثنا عنها؟



٭ عملية تحضير مسلسل «الزقوم» منذ البداية لم تكن سهلة، وكان من الأعمال الصعبة في التحضير له، وكان يحتاج للكثير من التحضيرات، ومن بين هذه الأمور اختيار الفنانين، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا لنا بصورة كبيرة، كوننا بدأنا التصوير قبل شهرين فقط من شهر رمضان، ولكننا في النهاية وفقنا في اختيار مجموعة من أفضل الفنانين الذين قدموا الأدوار بأفضل صورة.



عدم وجود الوقت الكافي للتحضير والتجهيز للعمل هل يشكل عائقا؟



٭ الوقت في بعض الأحيان يعتبر عامل ضغط ويخنق العمل، ولو كانت لدينا هذه المساحة من الوقت للتفكير والتحضير لكانت لدينا اختيارات أكثر على صعيد المشاركين في المسلسل، لكننا توجهنا حتى للوجوه الشابة، خاصة أنني لا أفضل اختيار الفنانين في ذات القوالب الفنية والأدوار، وكنا سعداء بالأسماء التي شاركت معنا، واستطاعت أن تثبت نفسها، خاصة أننا أسندنا أدوارا رئيسة لمجموعة من الشباب.



ما مدى رضاك على العمل؟



٭ راض عنه بنسبة 60% من ناحية توقيت عرضه وفترة التحضير للعمل، فعلى سبيل المثال المسلسل كان يحتاج الى 90 يوما للتصوير، لكننا اختصرناه إلى 75 يوما، ومع ذلك حرصنا على التركيز في كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة، وبالطبع لدينا دائما الطموح بتقديم كل ما هو أفضل، ولا نتنازل عن تقديم الأفضل في كل عمل نقدمه.



هل عمل بهذه الخصوصية كان من المناسب عرضه في الموسم الرمضاني؟



٭ المسلسل مناسب للعرض في رمضان، وهو من نوعية الأعمال التي يجب متابعتها بالكامل من دون تفويت حلقة منه، وحتى نصل لذلك كان علينا التفكير في كل الجوانب والتفاصيل والتحضير له بصورة متكاملة ودقيقة.



يهمك تقديم هذه النوعية من الأعمال؟



٭ أحرص دائما على تقديم هذه النوعية من الأعمال، والفنان يجب أن يقدم قناعته في أعماله، وإذا تعمقنا قليلا في خيارات الجمهور فسنجد أن اهتمامه يكون موجها للأعمال التي تحترم عقله وتقدم له الرسالة والمتعة وليس الأعمال الخفيفة فقط.



ألا ترى أن هذا التوجه يبدو خارج السرب بعض الشيء؟



٭ لن أقدم قناعتي فقط، فأنا أفكر في الجمهور وما الذي يريد أن يراه، لأننا في النهاية لن نغرد خارج السرب ونحط دائما في بالنا المتلقي، وما أقدمه ليس عملا لنفسي بل للناس لكي تشاهده، ولكن في نفس الوقت لا أقدم العمل لأساير فيه الموجة والجمهور فقط، ويجب أن أعجب بالفكرة وليس تقديمها لمجرد أنها «تريند» وحسب.



حالة الانتقاء والاختيار للأعمال ألا ترى أنها تجعل أعمالك قليلة نوعا ما؟



٭ لا أقدم إلا الأعمال التي اقتنع بها، وإذا لم يكن هناك عمل وجهة إنتاج جادة فالرفض أفضل، ولا يوجد عندي هاجس التواجد المتواصل، مع أنني أعرف أن قلة التواجد تجعل الجمهور ينسى الفنان إن طال غيابه.



ظاهرة النقد التي ترافق الأعمال والتي تخطت الصحافة المكتوبة إلى مواقع التواصل التي باتت تتصيد الأخطاء، كيف تراها؟



٭ أرى أن النقد مهنة ولها قواعد وأصول، وشخصيا أحترم النقد القائم على أسس، بل واستفيد به وآخذ منه، أما أن تكون هناك حالة من الانتقاد للعمل من الحلقة الأولى وقبل اكتماله فهذا غير مقبول، وأتذكر أن أحد النقاد الكبار انتقد مسلسل «الزقوم» في الحلقة الخامسة عشرة ولو كان انتظر إلى الحلقة السابعة عشرة لكان وجد إجابة سؤاله، فكيف انتقد ما لم يره وكيف استطاع الحكم عليه؟!



تتوجه الكثير من الأعمال الكويتية للتصوير في مملكة البحرين؟



٭ البحرين تعتبر من أكثر الدول ذات البيئة الخصبة فنيا من ناحية التصوير والمعدات الخاصة به، فالمناخ الفني مهيأ لذلك، كما أننا بالإضافة لذلك لدينا الكثير من الكوادر البشرية والفنية المتميزة والتي لها اسمها في الخليج وتطلب بالاسم، وعموما نحن دول الخليج العربي نتشابه إلى حد كبير من ناحية التصاميم المعمارية وحتى التضاريس الطبيعية.



كيف ترى الانتقادات الذي تتعرض لها الأعمال الخليجية من ناحية حالة التمازج بين اللهجات داخل أفراد الأسرة والتي يعتبرها البعض بعيدة عن المنطق؟



٭ إذا نظرنا إلى واقعنا فسوف نجد حالة التمازج بين الأسرة الخليجية الواحدة، وهذه الحالة من التعايش والتجانس تعتبر من الأمور الطبيعية التي سنجدها، فمن الطبيعي أن نوظفها في أعمالنا التي نقدمها وتعكس الحياة المعاصرة، ولكن إذا كنا نقدم عملا يحاكي فترة زمنية تاريخية، فعندها ستكون أهمية التدقيق على اللهجات والكلمات المستخدمة بحكم طبيعة النص.



لديك ميول وتجارب في الكتابة ألم تفكر في أن تكتب الأعمال وتخرجها؟



٭ لدي وجهة نظر في النصوص التي أقدمها، وتكون لدي تعديلات على النصوص بعد مناقشاتها مع الكاتب بالطبع، وكانت لدي محاولات في كتابة فيلم، ووجدت أن الأمر استغرق وقتا طويلا جدا، ولهذا فأنا أؤمن بالاختصاص، ولم أجد نفسي في مجال الكتابة ككاتب متخصص.



أغلب المنصات الإلكترونية اليوم هي الداعم والمحرك الأساسي للحركة الفنية والكثير من هذه المنصات ينطلق من الخليج ولكن مع ذلك أغلب المشاريع الكبرى لهذه المنصات يكون للأعمال العربية؟



٭ الأعمال العربية دائما ما تكون ميزانيتها مختلفة ومضاعفة مقارنة بالأعمال الخليجية، وأعتقد أن نوعية المشاريع والأفكار التي تطرح في الأعمال العربية تختلف من حيث مساحة الحرية والخطوط الحمراء التي لا نستطيع تجاوزها في الأعمال الخليجية، ولكن اليوم نجد أن هذا الأمر بدأ يختلف بعض الشيء.



حالة الانتعاش الفني الذي يحدث في المملكة العربية السعودية، كيف ترى تبعاته؟



٭ الانفتاح الفني الكبير الذي نراه اليوم في السعودية ستنعكس تبعاته وآثاره على كل دول الخليج العربي، خاصة أن الأعمال التي نقدمها مشتركة واتم فيها الاستعانة بالفنانين والكتاب والمخرجين من كل دول الخليج.



هل بدأت التحضير لأعمال جديدة حاليا؟



٭ ما زالت في مرحلة القراءة لعدد من النصوص، وهناك عمل يفترض أن نبدأ التحضير له للموسم الرمضاني القادم، وعمل آخر سيكون موسميا، بالإضافة إلى مشروع عمل من المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.