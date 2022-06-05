دارين العلي



واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتيار الكهربائي حملاته على المخالفات في المنشآت التابعة للجهات الحكومية، حيث رصد امس عددا من المخالفات لهدر التيار وإيصال المياه دون عداد. وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ«الأنباء» انه تمت مخالفة إحدى الشركات التابعة للمؤسسات الحكومية بسبب الهدر لافتا الى ان الجهات الحكومية والمؤسسات التي تتبعها يجب ان تكون مثالا يحتذى بتطبيق القانون والحفاظ على موارد الدولة وأي مخالفة تصدر عنها تعتبر من المخالفات الجسيمة.



وقال الشمري ان الفريق رصد ايضا حالة لإيصال المياه بشكل مباشر دون عداد وهو أمر مخالف لنصوص القوانين والقرارات المرعية الاجراء ما ادى الى تسجيل محضر ضبط واثبات حالة بحق الجهة. وأكد الشمري ان حملات الفريق متواصلة وعلى مختلف القطاعات ولن يتم استثناء اي جهة او اي شخص ولن يتم التهاون مع اي من المخالفات ايا كانت.