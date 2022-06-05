يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه بمنحهم مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض على مدار العام.



وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر مايو 2022، حيث فازت نجاة راشد محمد العمر بمبلغ 125 ألف دينار.

وتم إجراء السحب في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي البنك، علما بأن سحوبات الجوهرة الشهرية وربع السنوية تتم بحضور ممثل عن شركة «ديلويت» العالمية.

وربح في السحوبات الأسبوعية لحساب الجوهرة على مدار الشهر: فاطمة حسن ميرزا محمد، ليلى حمد أحمد الحمد، مشاري عبدالرحمن البحر، أمل وائل حسن المهنا.



ويقدم حساب الجوهرة للعملاء فرصة لدخول السحب وربح جوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا، و125 ألف دينار شهريا، والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار في ربع السنوي، حيث إن كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي، وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 دينارا كويتيا في الحساب.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: حساب الجوهرة يوفر للعملاء العديد من الخدمات والمزايا، كما أنه يعتبر وسيلة مميزة للادخار والربح والتخطيط للمستقبل، مؤكدا أن فرص الفوز متاحة أمام جميع العملاء.

وأضاف: نحرص دائما على مكافأة العملاء من خلال السحوبات الأسبوعية والشهرية وكذلك ربع السنوية كما نواصل منح عملائنا المزيد من المكافآت والحملات الفريدة والاستثنائية التي ترسخ تميزهم واستفادتهم من تفوق الوطني وريادته.



وتابع قائلا: نتواصل مع عملائنا بشكل مستمر للتعرف على احتياجاتهم كما نعمل على قياس مدى رضاهم عن المنتجات التي نقدمها حيث لمسنا زيادة ملحوظة في مستوى رضا العملاء فيما يخص الخدمات والمميزات التي يوفرها البنك والتي تأتي في إطار التزامنا بإثراء تجربتهم المصرفية.



وأكد النصف حرص الوطني على سهولة وسرعة إنهاء إجراءات فتح حساب الجوهرة عن طريق زيارة أقرب فرع لبنك الكويت الوطني بالإضافة إلى إمكانية فتح الحساب من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني عبر الإنترنت للعملاء الحاليين وذلك في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي والتي توفر تجربة مصرفية رقمية متكاملة لعملائه تمكنهم من إجراء كافة معاملاتهم المصرفية دون زيارة الفرع.



ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب الجوهرة 400 دينار والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به لكل عميل هو 500 ألف دينار في جميع حسابات الجوهرة، ويقدم بنك الكويت الوطني منذ العام 2012 مكافآت لعملائه من خلال السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية لحساب الجوهرة، بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 2.200.000 دينار سنويا.