أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار كويتي لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب.



أسماء الفائزين: مريم أحمد بيطار، روان طلال معرفي، فؤاد صادق حسين، سميره عبدالله ماجكي، ابراهيم شاكر عبدالرزاق، باسمه حسن الدوسري، عائشة ناصر المنصور، ديما ناصر العتيبي، راشد غانم عبدالله، محمد طعمه ساير، عمر النجم، رضيه اشكناني، عواد طه الشيخ، ليلى علي مخصيد، علي فاضل الشرف، سندس محمود الشطي، عبدالعزيز سليمان عباس، خالد فهد الزميع، علي مثقال خضر، سهاد وارسام عبدالله.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، ويوفر حساب كنز أيضا فرصا أكبر لـ 29 عميلا سنويا للفوز بجائزة السحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5000 دينار، حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.