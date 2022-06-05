في إطار مواصلة البنك التجاري الكويتي اهتمامه بتطوير مهارات موظفيه وتحفيزه للكوادر الوطنية وصقل مهاراتهم لشغل مناصب قيادية بالبنك، شارك البنك في الاحتفال الذي أقيم بحضور محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل أحمد الهارون وقيادات القطاع المصرفي لتكريم خريجي برنامج تطوير القيادات التنفيذية بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال وهو أحد البرامج التي تندرج ضمن مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية ومعهد الدراسات المصرفية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وقد كرم الهارون العديد من القياديين الملتحقين بالبرنامج التدريبي والذي تم عقده تحت عنوان «الريادة في عالم متحول» والذي سلط الضوء على التحولات الرقمية والتحديات والفرص التي يواجهها قطاع الأعمال.



وقد حضرت حفل التكريم، ممثلة عن البنك التجاري الكويتي، إلهام محفوظ رئيس الجهاز التنفيذي، حيث عبرت عن سعادتها بحضور الحفل وقالت: «إن برنامج تطوير القيادات التنفيذية ضمن مبادرة كفاءة يمثل فرصة جيدة لتأهيل القيادة العليا والوسطى بالبنك بإشراكهم في مثل هذه البرامج المتميزة التي تهتم بالتحولات الرقمية وذلك نظرا للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي على مستوى العالم وضرورة الاستفادة من هذه التكنولوجيا لما لها من إمكانيت هائلة في دفع العمل المصرفي»، مؤكدة حرص البنك التجاري على تنمية وتطوير كوادره وموارده البشرية وإعداد جيل جديد من القياديين الوطنيين لتحمل المسؤولية في المستقبل ومواكبة التطورات التكنولوجية ضمن رؤية البنك الشاملة لعملية التطوير والتحول الرقمي والتكنولوجي.



واختتمت محفوظ حديثها متوجهة بالتهنئة للخريجين وبالشكر لبنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية على رعاية ودعم مثل هذه البرامج الرامية إلى صقل مهارات وتوسيع معارف القيادات التنفيذية بالقطاع المصرفي والذي يعتبر ضمن أبرز القطاعات الاقتصادية في الكويت.